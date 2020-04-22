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Забавные дети, с выходками которых родные никак не могут справиться
Никогда не угадаешь, какие сюрпризы преподнесут нам дети. Их непосредственность и особенный взгляд на жизнь могут удивлять, смешить, вводить в ступор и даже пугать.
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