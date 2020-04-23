Юморина на карантине: люди, у которых, несмотря на изоляцию, жизнь кипит

Для большинства это дополнительные каникулы (причем оплачиваемые), но для некоторых - источник лишних хлопот. Чем же занимаются люди, страдая от безделья, - смотрим далее в фотоподборке.