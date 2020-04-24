Нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать такие татуировки

Сложно представить себе человека в трезвом уме и твёрдой памяти, который добровольно захотел бы себе сделать подобные татуировки. Тем не менее, подобные "шедевры" появились на свет, а уж в результате чего - излишнего возлияния или крайне отвратительного чувства вкуса - останется для нас неизвестным.