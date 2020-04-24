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Пятница, 24.04.2020
Нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать такие татуировки
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Нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать такие татуировки

Сложно представить себе человека в трезвом уме и твёрдой памяти, который добровольно захотел бы себе сделать подобные татуировки. Тем не менее, подобные "шедевры" появились на свет, а уж в результате чего - излишнего возлияния или крайне отвратительного чувства вкуса - останется для нас неизвестным.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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