Смех до слез: как начинается утро владельцев домашних питомцев

От сброшенного с подоконника горшка до разодранных обоев — домашние питомцы могут устроить своим владельцам своеобразный "холодный душ" в виде уборки квартиры или незапланированного выноса мусора!