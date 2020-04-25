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Суббота, 25.04.2020
Два в одном: забавные примеры замены лиц знаменитостей
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Два в одном: забавные примеры замены лиц знаменитостей

Аркан Лоу (Arkane Lowe) из Лас-Вегаса решил проверить технологию замены лиц на ничего не подозревающих знаменитостях. В его Instagram-аккаунте можно увидеть самые невероятные коллажи и замены лиц, которые кажутся настолько реалистичными, что иногда даже сложно понять, что же в них именно не так.
bugaga.ru
Фото: instagram
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Улыбка, Знаменитости, Смех, Юмор, Позитив, Фотошоп, Курьезы, Приколы, Аркан Лоу.
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