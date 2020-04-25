Два в одном: забавные примеры замены лиц знаменитостей Аркан Лоу (Arkane Lowe) из Лас-Вегаса решил проверить технологию замены лиц на ничего не подозревающих знаменитостях. В его Instagram-аккаунте можно увидеть самые невероятные коллажи и замены лиц, которые кажутся настолько реалистичными, что иногда даже сложно понять, что же в них именно не так.