Уставшие лошадки, которые решили просто посидеть А вы знаете, что лошади иногда сидят, как собаки? То ли они научились этому, глядя на собак, то ли собаки научились этому, глядя на лошадей. Вопрос остаётся открытым и отличной темой для изучения британскими учёными, а вы пока взгляните на эту забавную фотоколлекцию.