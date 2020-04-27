Присмотритесь дважды: забавные совпадения в картинках Предлагаем вашему вниманию коллекцию фотографий, просмотр которой, возможно, займёт чуть дольше времени, чем любая другая. А всё потому, что авторы этих снимков сумели запечатлеть кадры, которые с первого взгляда кажутся совсем другими.