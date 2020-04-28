Веселая подборка из серии: "Нелегкие родительские будни" Эпидемия коронавируса и необходимость соблюдать карантин изменили повседневную жизнь огромного количества людей, вынудив родителей работать из дома, где постоянно бегают, играют, шумят и балуются их дети.