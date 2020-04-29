Мужчины, будьте осторожней: смешные гифки о мужских "забавах" Глядя на эти гифки, тяжело не согласиться, что женщины гораздо осмотрительнее и осторожнее, чем мужчины. Часто парни идут на неоправданный риск, красуясь перед дамами или просто развлекаясь в компании. И такое поведение, кажется, заложено в них с самого детства. Пусть некоторые герои нашего обзора и получили серьезные травмы, это не делает их ситуации менее комичными. Дорогие мужчины, учитесь на чужих ошибках и, пожалуйста, будьте осторожнее!