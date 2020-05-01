Чудаковатые пассажиры метро всегда удивляют и шокируют Спускаясь в метро, всегда нужно быть наготове, чтобы удивлённым выражением лица не выдать своё недоумение при виде людей, которые своим внешним видом или поведением выделяются на фоне остальных. А в остальном поездка в метро - это, как правило, всегда новые впечатления.