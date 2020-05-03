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Воскресенье, 03.05.2020
Не раскисайте: Как разнообразить карантинные будни
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Не раскисайте: Как разнообразить карантинные будни

Если на карантине становится скучно ─ как говорится, "и ску… и гру… и некому ру…" ─ можно воспользоваться игрушечными глазами и придать немного одушевлённости окружающим повседневным вещам. Они не только станут веселее выглядеть, но и разнообразят будни!
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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