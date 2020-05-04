Курьезы жизни как они есть: уморительные картинки

Можно выводить множество правил об умении противостоять неприятностям и неудачам, но это никак не избавит от реакции человека, столкнувшегося с ними в самый неожиданный момент, который чаще всего в этом случае обречённо произносит: "Упс…"