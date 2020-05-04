Доказательства, что студенчество это самая шикарная пора в жизни

Плох тот студент, у которого за время учебы не накопилась пара-тройка веселых историй. Возможно, именно из-за атмосферы всеобщего раздолбайства и веселья мы так любим вспоминать это время.