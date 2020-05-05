Когда больше - лучше: удивительные вещи, которые отличаются от других

Некоторые вещи бывают настолько большими, что в это трудно поверить, пока не увидишь своими глазами. От гигантского шестигранного ключа до огромного-огромного червяка - взгляните на эти фотографии и, возможно, сегодня вы впервые увидите таких великанов повседневного мира.