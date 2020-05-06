Что-то пошло не так: Люди, которые возомнили себя дизайнерами

Наверное, хоть раз каждый из нас представлял себя дизайнером в детстве. Но многие, повзрослев, попытались реализовать свои задумки в жизнь. Однако очень часто мечтания разнятся с реальностью.