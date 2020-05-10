Улыбка вам идет: отличные демотиваторы для настроения Очередной сборник прикольных демотиваторов для всех наших читателей! Сегодня в выпуске: про новый дизайн скамеек, про безопасность, про уборку офиса, про печёные яблоки, про столовую физиков и многое другое!