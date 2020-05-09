Неудачный день в прикольных картинках

Если кто-то из вас утром проснулся в плохом настроении, считая, что наступивший день начался неудачно, то эти фотографии наверняка послужат весомой причиной пересмотреть своё отношение к сегодняшнему дню и узнать, что есть люди, которым не повезло ещё больше.