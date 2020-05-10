Прикольные демотиваторы вмиг поднимут вам настроение Свежая порция демотивирующих картинок для всех наших читателей! В этом выпуске: про сильных и независимых, про удалёнку, про защиту от вируса, про туалетную бумагу, про кубизм в кулинарии, про тяжёлые будни удалёнщика, про пентхаус с бассейном, про прогулки на природе этим летом и многое другое!