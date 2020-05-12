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Вторник, 12.05.2020
Нечем заняться на карантине? Подстриги себя
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Нечем заняться на карантине? Подстриги себя

Хорошо тем, кто перед 8 марта успел сходить к парикмахеру и обновить стрижку, подстричь чёлку или просто подстричься. Но это преимущественно женщины, которые подготавливались еще к Международному женскому дню. Среди мужчин (да и некоторых женщин тоже) не все побывали в парикмахерских, поэтому сейчас, будучи на карантине, многим пришла пора подстричься и, не имея возможности сделать это у профессионалов, многие пытаются справиться с задачей самостоятельно. Получается, конечно, не у всех.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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