Нечем заняться на карантине? Подстриги себя Хорошо тем, кто перед 8 марта успел сходить к парикмахеру и обновить стрижку, подстричь чёлку или просто подстричься. Но это преимущественно женщины, которые подготавливались еще к Международному женскому дню. Среди мужчин (да и некоторых женщин тоже) не все побывали в парикмахерских, поэтому сейчас, будучи на карантине, многим пришла пора подстричься и, не имея возможности сделать это у профессионалов, многие пытаются справиться с задачей самостоятельно. Получается, конечно, не у всех.