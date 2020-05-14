Совпадение? Забавные случаи, когда встретил своего "двойника" Даже несмотря на какие-то статистические данные, у каждого человека наверняка гораздо больше двойников, чем принято считать. Ведь похожими на нас могут быть герои картин, мультфильмов и другие совершенно неожиданные персонажи.