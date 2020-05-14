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Четверг, 14.05.2020
Эти карапузы уже многое повидали на своем веку
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Эти карапузы уже многое повидали на своем веку

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как некоторые младенцы похожи на старичков: у них такое же недовольно-ворчливое выражение лица и всё понимающий взгляд. Некоторые малыши уже рождаются очень взрослыми, и на этих фотографиях вы увидите несколько самых умудрённых жизнью из них.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Дети, Улыбка, Смех, Юмор, Возраст, Позитив, Курьезы, Приколы, Малыши.
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