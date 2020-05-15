Лопнете со смеху: уморительные демотивирующие картинки Самые свежие и прикольные демотиваторы обо всём на свете для всех наших читателей! В этом выпуске: про ценные бумаги, про работу на дому и её сложности, про эгоистов, про протекторы и многое другое!