Всем нужны хорошие парикмахеры, особенно на карантине

Когда вся эта ситуация с коронавирусом, наконец, закончится, одними из первых, к кому появятся огромные очереди, наверняка будут парикмахеры. Потому что никогда так остро не испытывали необходимость в парикмахере те, кто за время карантина уже успел отрастить волосы.