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Всем нужны хорошие парикмахеры, особенно на карантине
Когда вся эта ситуация с коронавирусом, наконец, закончится, одними из первых, к кому появятся огромные очереди, наверняка будут парикмахеры. Потому что никогда так остро не испытывали необходимость в парикмахере те, кто за время карантина уже успел отрастить волосы.
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