Гениальные идеи и разработки: забавные идеи от очень одаренных людей

Вот допустим, нанофуры вы где-то ещё найдёте? Это вряд ли! А чудо-джинсовку разве будет кто-то носить, кроме наших девушек? Точно нет! Эту страну не победить! Додумались же…)