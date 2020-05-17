Курьезные "поделки" людей-пофигистов

Свежая коллекция фотографий, свидетельствующих о том, что за некоторыми людьми нужно всё переделывать. То ли не хотят, то ли не могут, но некоторые люди совершенно не способны выполнить порученную им работу.