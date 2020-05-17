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Курьезные "поделки" людей-пофигистов
Свежая коллекция фотографий, свидетельствующих о том, что за некоторыми людьми нужно всё переделывать. То ли не хотят, то ли не могут, но некоторые люди совершенно не способны выполнить порученную им работу.
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