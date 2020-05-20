Я у мамы парикмахер: уморительные фото детей Но иногда, сама природа делает так, что человек к чему-то предрасположен больше, а чему-то меньше. Вот и новом обзоре была собрана забавная подборка фотоснимков детей, которые определенно в будущем станут отменными цирюльниками.