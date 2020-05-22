Уморительные демотиваторы для вашего смеха А вот и очередная порция демотиваторов, чтобы поднять настроение всем, кто сидит на карантине и кто всё ещё ходит на работу! Сегодня в выпуске: про работника месяца, про клуб водного спорта, в который не хочется ходить, про ношение масок, про идеальный пазл для карантина, про шашлыки на балконах и многое другое!