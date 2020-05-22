Ну, бывает: невезучий день в юморных картинках

Очередная коллекция фотографий с неприятностями, случившимися в жизни людей, от которых отвернулась госпожа Удача. От перевернувшегося грузовика до дрона, запутавшегося в волосах, - разнообразию неприятностей нет предела!