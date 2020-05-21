Крутые уморительные демотиваторы для наших читателей Как всегда, мы собрали для вас самые свежие и самые прикольные демотиваторы, чтобы вызвать улыбку и поднять настроение! Сегодня в выпуске: про бесполезные ожидания, про самый надёжный выключатель, про шутницу, которая спалилась, про первый мобильный телефон, про пищу для размышлений и многое другое!