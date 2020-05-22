Парейдолия: смешные лица, которые люди увидели в повседневных предметах

Если вы не понимаете, о чем идт речь, то вспомните хотя бы лицо печального человека, которого все видят глядя на луну — классический пример парейдолии. Предлагаем вам взглянуть на забавные примеры этих зрительных иллюзий, которые окружают нас в повседневной жизни.