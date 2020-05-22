Скачать
Пятница, 22.05.2020
Парейдолия: смешные лица, которые люди увидели в повседневных предметах
1 / 19

Парейдолия: смешные лица, которые люди увидели в повседневных предметах

Если вы не понимаете, о чем идт речь, то вспомните хотя бы лицо печального человека, которого все видят глядя на луну — классический пример парейдолии. Предлагаем вам взглянуть на забавные примеры этих зрительных иллюзий, которые окружают нас в повседневной жизни.
umoritelno.com
Фото: umoritelno.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Что здесь происходит.
09:19 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь