Карантинные приколы в юморных демотиваторах Ежедневная коллекция демотивирующих картинок, чтобы не понижать градус позитива и хорошего настроения, которое нам сейчас особенно нужно! В этом выпуске: про холодильник холостяка, про самоизоляцию в Индии, про кошачье обаяние, про нарушение карантина и каких-то козлов, про прогулки во время самоизоляции и многое другое!