Поиграем? Найдите кошечку в этом бардаке

Сидеть дома целый день иногда бывает скучно, поэтому мы вот что придумали: попробуйте найти кошку на каждой из этих фотографий! Они там действительно есть, хотя иногда вам будет казаться, что это не так.