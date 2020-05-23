Веселые демотиваторы на все случаи жизни

Очередная коллекция демотиваторов для поднятия настроения и его поддержания на должном уровне! В этом выпуске: про специалиста широкого профиля, про настольную книгу сильной и независимой, про прогулки во время самоизоляции, про яркие краски серых будней карантина и многое другое!