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Суббота, 23.05.2020
Веселые демотиваторы на все случаи жизни
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Веселые демотиваторы на все случаи жизни

Очередная коллекция демотиваторов для поднятия настроения и его поддержания на должном уровне! В этом выпуске: про специалиста широкого профиля, про настольную книгу сильной и независимой, про прогулки во время самоизоляции, про яркие краски серых будней карантина и многое другое!
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Демотиваторы.
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