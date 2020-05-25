Последствия карантина, которые мы заслужили По последним нескольким неделям многие уже поняли, что жизнь больше не будет прежней. Сегодня смех, конечно, не лучшее средство от коронавируса (в отличие от мытья рук и соблюдения социальной дистанции), но определённо может помочь пережить этот непростой этап. Недавно в Твиттере появился тред "1 марта vs. 31 марта" (либо "1 марта vs. 1 апреля"), который прекрасно отражает, насколько насыщенным в жизни людей был прошлый месяц. Пользователи социальной сети стараются не унывать, поднимая настроение себе и другим забавными сравнениями, характеризующими последние несколько недель.