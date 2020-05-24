Лучшее средство от депрессии и плохого настроения: юморные животные Животные являются неотъемлемым элементом жизни каждого современного человека. Они помогают расслабиться и отдохнуть после тяжелого трудового дня. Так приятно, когда тебя дома ждет домашний любимец у которого всегда хорошее настроение и которого не волнуют ваши проблемы.