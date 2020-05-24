Самые милые и смешные животные Сейчас как никогда нам всем нужны приятные эмоции и хорошее настроение. А кто является лучшим "поставщиком" позитива? Конечно же, забавные и очаровательные животные, которые не только своим поведением, но иногда и просто своим видом вызывают улыбку, сдвигая стрелку мимиметра к максимальному уровню!