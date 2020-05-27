|
|
Как средневековые художники слонов изображали
Представьте себе четвероногого зверя без коленных суставов, который не может лежать и должен спать, прислонившись к дереву. Или представьте себе животное, у которого тонкая трубка вместо хобота. Похоже, в Средневековье слона можно было изобразить как угодно - ведь большинство всё равно никогда его не видело. И сами художники в том числе. Эта прекрасная в своей несуразности коллекция слоников наглядно продемонстрирует это предположение.
Забавные снимки тех, кто готов сделать "кусь" в любую минуту
Прикольные демотиваторы для отличного настроения
Как собрать пазл, если у вас есть вредная кошка: смешные фото
Дизайнерские и строительные фейлы: кому-то нужно сменить профессию
Несчастные, у которых не жизнь, а полоса препятствий
Смех продлевает жизнь: подборка забавных картинок для настроения
И на душе станет веселее: смешные фото для настроения
Техника безопасности для слабаков: мужчины - такие мужчины
Зарядят Вас позитивом: смешные собаки
Хочешь выделиться? Сделай себе "необычную" прическу и дело сделано
Фантастические товары из Китая
Папы могут все, что угодно: Фотографии, доказывающие, что мужчины могут вычудить что-то из ряда вон выходящее
Будто сглазили: невезучие люди, которых явно кто-то сглазил
Последствия карантина, которые мы заслужили
Забавные зверьки, которые поднимут Ваше настроение
Архивные фотографии со знаменитостями: такими вы их еще не видели
Забавные и необычные находки в магазинах "секонд-хенд"
Так вот как выглядит везение
Самые милые и смешные животные
Веселые картинки, которые точно поднимут Вам настроение
Лучшее средство от депрессии и плохого настроения: юморные животные
Не ленитесь! Вдохновитесь!
Проделки малышей, от которых у родителей иногда волосы встают дыбом
Веселые демотиваторы на все случаи жизни
Поиграем? Найдите кошечку в этом бардаке