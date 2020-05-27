Как средневековые художники слонов изображали Представьте себе четвероногого зверя без коленных суставов, который не может лежать и должен спать, прислонившись к дереву. Или представьте себе животное, у которого тонкая трубка вместо хобота. Похоже, в Средневековье слона можно было изобразить как угодно - ведь большинство всё равно никогда его не видело. И сами художники в том числе. Эта прекрасная в своей несуразности коллекция слоников наглядно продемонстрирует это предположение.