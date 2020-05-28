Курьезы жизни: смешные фото из серии "Неудачный день" Цепь благоприятных событий в жизни каждого человека, к сожалению, может прервать ситуация, которую обычно не ждёшь и которая застаёт врасплох, вызывая лишь недоумение и конфуз…