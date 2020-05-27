Уморительные демотиваторы с приколами Очередная коллекция прикольных демотиваторов! В этом выпуске: про аптеку, которая автомойка, про папу девочки с персиками, про фотостудию большинства гламурных пользовательниц интернета, про запасные шнурки в кроссовках и многое другое!