Мир смеха: Такое можно увидеть лишь раз в жизни

Бывает натыкаешься, на какую-нибудь странную вещь и такой думаешь, "ух ты!", но потом думаешь, что в этом нет ничего сверхъестественного, и продолжаешь удивляться ей в одно лицо. И очень зря, потому как, что удивительно для вас, будет удивительно и для других.