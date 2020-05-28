Самые странные ванные комнаты: вы удивитесь Вы когда-нибудь заходили в гостях в ванную комнату с возгласом: "Святая корова, это потрясающе/ужасно!" с желанием навсегда в ней остаться или быстрее уйти и никогда не возвращаться? Люди, которые однажды испытали это на себе, делятся такими фотографиями, и вот лишь некоторые самые странные и необычные интерьеры ванных комнат.