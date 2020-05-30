Соцсети - отдельный кладезь юмора: смешные комментарии и диалоги Прикольные комментарии из социальных сетей, которые повеселят вас. Кого только не встретишь в Интернете: тут тебе и "боги" юмора, диванные аналитики, борцы за справедливость! Бесспорно, чувство юмора у некоторых из них есть, а у вас есть отличная возможность вдоволь посмеяться.