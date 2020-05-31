Пусть улыбка всегда будет с вами: смешные демотиваторы

Традиционный пост приколов и юмора, чтобы подзарядиться позитивом и поднять себе настроение! В этом выпуске: про невыполнимую миссию, про выгул животных на самоизоляции, про продавцов имбиря, про правильный букет для любителей молока с огурцами, про закусочную для всех и многое другое!