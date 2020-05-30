Красота - страшная сила, особенно на карантине Как тут не вспомнить анекдот про то, что женщине с утра нужно привести себя в порядок, причесаться, накраситься, навести марафет, а мужчины сразу просыпаются красивыми! Впрочем, как показывают фотографии, и представителям мужского пола приходится несладко во время самоизоляции. Интернет-пользователи делятся своими неудачными стрижками, самодельным маникюром и другими проблемами на пути к красоте и опрятной внешности.