У кого есть кот, тот поймет: смешные снимки с питомцами

Те люди, у которых дома не живет кошка, не могут понять тех, у кого она есть. Обычно те, кто не завел кота, думают, что это животное просто подарок богов – оно мурлыкает целыми днями и дарит вам всю свою любовь. Ха, как бы ни так!