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Смешные причины, почему никогда не стоит доверять незнакомцам вас фотографировать
На самом деле подобных забавных историй пруд пруди, и пользователи решили поделиться ими, чтобы вам было смешно, а мы в свою очередь просто собрали их в кучку. Большую и очень смешную кучку.
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