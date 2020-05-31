Смешные причины, почему никогда не стоит доверять незнакомцам вас фотографировать

На самом деле подобных забавных историй пруд пруди, и пользователи решили поделиться ими, чтобы вам было смешно, а мы в свою очередь просто собрали их в кучку. Большую и очень смешную кучку.