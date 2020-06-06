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Курьезные полицейские будни как они есть
Даже в такой сложной и ответственной работе, как у полицейских, бывают свои прелести - когда они в свободное время не прочь подурачиться и поприкалываться с другими.
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