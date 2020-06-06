Неудачные тату, которые не стоило делать Наверное, надо быть в стельку пьяным, чтобы захотеть сделать себе такие татуировки. Наверняка эти люди потом горько пожалели о своём поступке, но на исправление его теперь им понадобится ещё больше денег.