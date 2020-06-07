Неудача - их второе имя: уморительные снимки Неудачи случаются с каждым. Одно дело, когда досадное недоразумение теряется на фоне хороших событий. К вечеру остается впечатление в целом хорошего или самого обычного дня. Другое дело, когда события складываются самым непостижимым образом.