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Веселая порция саркастических демотиваторов
А теперь предлагаем поднять себе настроение просмотром отличной коллекции новых и прикольных демотиваторов, которые зарядят вас позитивом на долгое время! Сегодня в выпуске: про хлеб, нуждающийся в помощи, про деревенскую маршрутку, про образование процентов при ипотеке и многое другое!
Курьезные творения горе-строителей и дизайнеров
Смешные доказательства того, что дяди самые веселые родственники
Неудача - их второе имя: уморительные снимки
Милые соньки: забавные песики, которые могут заснуть везде
Гейши без кимоно: удивительные снимки неизвестного фотографа
Веселые демотивирующие картинки для вашей улыбки
Неудачные тату, которые не стоило делать
Курьезные полицейские будни как они есть
Те моменты, когда размер все же имеет значение
Best friends: позитивные снимки животных и людей
Все может приключиться, и такое тоже: забавные фейлы со всего мира
Социальные сети они такие: забавные комментарии и смс
Любителям демотиваторов для отличного настроения
Милые животные, которые так притягивают своей искренностью
На выходные в прекрасном настроении: забавные шутки, курьезы и приколы
Хи, ха и охохо: подборка комиксов, которые Вас рассмешат
Четкие решают все проблемы: фото-приколы
Нарциссические жертвы боевиков: такого фотошопа вы еще не видели
Протесты в США: яркие моменты и эмоции протестующих (Фото)
Оригинальные рисунки на классной доске: работы креативного учителя (Фото)
Цветы жизни: забавные курьезы с детьми
День не задался? Эти персонажи убедят Вас в обратном
Карантинная кулинария как она есть: забавные фейлы
Госпожа Удача ушла на карантин: курьезные будни
Уморительные демотивирующие картинки на злободневные темы