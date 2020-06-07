Веселая порция саркастических демотиваторов

А теперь предлагаем поднять себе настроение просмотром отличной коллекции новых и прикольных демотиваторов, которые зарядят вас позитивом на долгое время! Сегодня в выпуске: про хлеб, нуждающийся в помощи, про деревенскую маршрутку, про образование процентов при ипотеке и многое другое!